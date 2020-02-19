Haberler » Güncel » Sobadan uyuşturucu çıktı - Haber

Sobadan uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

19.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:46Sobadan uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, soba içerisine gizlenmiş 3,13 gram gelen metamfetamin, 0,04 gram gelen esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19.02.2020 13:08:48