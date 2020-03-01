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Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban, hastaneye kaldırıldı.

01.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:03Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

KONYA'nın ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen uyruklu 4 çoban, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlenden sonra Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu 4 çoban, evde ısınmak için soba yaktı. Bir süre sonra 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Afganistan, Kulu, Güncel

Kaynak: DHA

1.03.2020 20:37:58