Haberler » Güncel » Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı - Haber

Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı.

02.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:55Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı

ANKARA'nın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı.

Ali Kurt, sabah Barbaros Mahallesi Baki Sokak'taki evinden çıkarak işe gitti. İş yerinde baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Ali Kurt, karbononoksit gazından etkilendiğini düşünüp, telefonla evi aradı. Telefonu açan olmayınca eve dönen Ali Kurt, eşi İlknur, çocukları Resul Ahmet (11) ve Sedanur'u (14) baygın buldu. Ali Kurt'un ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Kurt çifti ile çocuklarını, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Kurt, burada tedaviye alınırken, İlknur Kurt ve çocukları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Ali Kurt, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:13 Muhtarlık bürosu çalışmalarına başlandı
15:13 Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir'e geziye götürdü
15:18 İmamoğlu buraya herkes davet edildi
15:18 Gümüşhane-doğu karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı
15:18 Erzincan-kaza kurbanı gurbetçi aileye son görev
2.12.2019 15:26:14