Sobadan Zehirlenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

ESKİŞEHİR'de sobadan sızan gazdan etkilenerek baygın bulunan 6 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı. Odunpazarı
ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Ufuktan Sokak'taki apartman dairesinde oturan Satife Özer (86), Meseret Arianık (80), Aslı Özer (22), Elif Nur
Özer (19), Filiz Özer (44) ile Uğur Yaşar (13) sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan 6 kişilik aile, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi (ESOGÜ
), Yunus Emre Devlet Hastanesi
ile Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Eskişehir
Elif Nur, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel
Kaynak: DHA