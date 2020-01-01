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Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

SİİRT'te, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

01.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:23 Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

SİİRT'te, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Uykudan uyanan İnan ailesinin 6 ferdi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayet üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, İnan ailesine ilk müdahalede bulunup ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınanların karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Siirt Devlet Hastanesi, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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