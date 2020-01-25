Haberler » Güncel » Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü - Haber

Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü

Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldüADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

25.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:57
Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü
ADIYAMAN'ın ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kızılin köyündeki tek katlı evinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin'i sabah saatlerinde kontrol etmek isteyen yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin'in sobadan sızan karbonmonksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Çetin'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü

Ayşe Çetin, Besni, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:16  Burdur'da, Elazığ için yardım kampanyası
13:16  Iğdır-girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular
13:16  İstanbul-beylerbeyi polisevi'nde baca yangını
13:16  Malatya doğanyol'da depremde hayatını kaybeden iki kişi son yolculuklarına uğurlandı
13:16  Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i salıverildi
25.01.2020 13:21:49