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Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ve oğlu Murat Gökgöz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi.

04.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:57 Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ve oğlu Murat Gökgöz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Olay, dün akşam saatlerinde Mahallesi Zafer 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Güleser ile oğlu Murat Gökgöz'den alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Güleser ve oğlu Murat Gökgöz'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. ve oğlunun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve oğlu, Hacı Bektaşi Veli Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Palabıyık köyünde toprağa verildi.



Kale, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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