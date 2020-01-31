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Sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldıKAHRAMANMARAŞ'ta, Ayşe S. ve 2 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

31.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:51
Sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı
KAHRAMANMARAŞ'ta, Ayşe S. ve 2 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte gün boyu etkili olan şiddetli fırtınada Ayşe S. ile çocukları Remzi S. (14) ve E.S., soba yaktı. Bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekiplerine ihbarda bulunan Ayşe S. ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe S. ve 2 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Ayşe S. ile çocukları Remzi S. ve E.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Anne, Güncel

Kaynak: DHA


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