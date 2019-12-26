Haberler » Güncel » Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti - Haber

Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti

BALIKESİR'de yaşayan Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

26.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:20 Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti

BALIKESİR'de yaşayan Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta yaşayan Fatma Şahan ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan dünden beri alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi. Kapıyı kırarak içeri giren Ramazan Şahan, annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatma Şahan ve oğlu Muhammet Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.  ve oğlunun cenazesi, Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Fatma Şahan, Balıkesir, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:30   İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı - Haber
18:29   Küçük kıza cinsel istismara beraat kararı Yargıtay'a taşınıyor - Haber
18:28   2 milyon oyuncak incelendi; yeni düzenleme geldi - Haber
18:28   Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Möntrö'nün dışında bir projedir" - Haber
18:28   Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u, İBB projede yer alsa da almasa da yapacağız - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:34:26