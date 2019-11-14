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Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

14.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:04Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çift ile misafirlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaşayan Adem-Elif Geniş çifti dün akşam soba yaktı. Ancak kısa süre sonra çift ile misafirleri Selam Öner ve Ramazan Öner'de mide bulantısı ile baş dönmesi baş gösterdi. Geniş çifti ve misafirleri hemen yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan incelemede Adem- Elif Geniş çifti ile Selam Öner ve Ramazan Öner'in sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Bahçelievler Mahallesi, Siirt Devlet Hastanesi, Ramazan Öner, Güncel

Kaynak: DHA

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