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Sobadan zehirlenen çift ve torunları Hasret toprağa verildi

MANİSA'nin Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) toprağa verildi.

19.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:21Sobadan zehirlenen çift ve torunları Hasret toprağa verildi

MANİSA'nin Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) toprağa verildi.

Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş ile zaman zaman yanlarında kalan torunu Hasret Altıntaş, evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altıntaş çiftinden alamayan yakınları şüphelenerek dün saat 16.00 sıralarında eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki Hasret Altıntaş ise yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasret Altıntaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Alaşehir'in Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki Dağhacıyusuf İlkokulu'nun bahçesine getirildi. Hasret Altıntaş'ın annesi Mefaret Altıntaş, babası Mehmet Altıntaş ve 5 kardeşi, yakınlarını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı, gözyaşı döktü. Cenazeye Altıntaş ailesinin yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası ölenlerin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Gözü yaşlı anne Mefaret Altıntaş, "Arada sırada büyüklerimizin yanında kalıyordu. Kömür sobasından zehirlenmişler. Çok üzgünüz" dedi.



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Kaynak: DHA

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