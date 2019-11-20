Haberler » Güncel » Sobadan zehirlenen çift ve torunları Hasret toprağa verildi - Haber

Sobadan zehirlenen çift ve torunları Hasret toprağa verildi

MANİSA'nin Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) toprağa verildi.

20.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:10Sobadan zehirlenen çift ve torunları Hasret toprağa verildi
MANİSA'nin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Eraslan (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) toprağa verildi.

Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş ile zaman zaman yanlarında kalan torunu Hasret Altıntaş, evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altıntaş çiftinden alamayan yakınları şüphelenerek dün saat 16.00 sıralarında eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki Hasret Altıntaş ise yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasret Altıntaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Alaşehir'in Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki Dağhacıyusuf İlkokulu'nun bahçesine getirildi. Hasret Altıntaş'ın annesi Mefaret Altıntaş, babası Mehmet Altıntaş ve 5 kardeşi, yakınlarını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı, gözyaşı döktü. Cenazeye Altıntaş ailesinin yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası ölenlerin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Gözü yaşlı anne Mefaret Altıntaş, "Arada sırada büyüklerimizin yanında kalıyordu. Kömür sobasından zehirlenmişler. Çok üzgünüz" dedi.


- Manisa

Alaşehir, Altıntaş, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:42 Şule Çet davasında savcı, bir sanığın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğerinin...
11:42 Havaş'ın destek verdiği Katar Kargo, frigorifik araç projesiyle ödül aldı
11:42 Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon görüşmesi sonuçsuz kaldı
11:41 3 yaşındaki Mahmut, çöp kamyonetinin altında can verdi
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:38 Malatya'da "Pençe"den sonra "Balyoz, "Güven" ve Huzur" dönemi
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
20.11.2019 11:44:38