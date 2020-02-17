Sobadan zehirlenen çifti, damatları ölü buldu (2)

'İKİSİ DE YERDE YATIYORDU'

Burdur 'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Gülşen ve Mesut Kelleci çiftinin damadı Bekir Erken, "Sabah iş yerinden 'kayınpederin işe gelmedi, telefonla aradık ulaşamadık' diye aradılar. Ben de telefonla aradım ulaşamadım. Geldim zili çaldım, arka tarafa dolaşıp camları çaldım. Sonra eşim telefonla aradı ön camdan telefon sesini duydum. Anahtarla kapıyı açıp, girdik ikisi de yerde yatıyordu. Sonra 112'yi aradım" dedi.

Kelleci çiftinin vefat haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşına boğuldu. Fenalaşan bir kişi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Diğer yandan, odada bulunan muhabbet kuşunun da zehirlenerek öldüğü belirtildi.