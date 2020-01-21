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Sobadan zehirlenen imam yaşamını yitirdi

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, evinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen cami imamı Muhammed Deniz (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

21.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:09Sobadan zehirlenen imam yaşamını yitirdi

GAZİANTEP'in ilçesinde, evinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen cami imamı Muhammed Deniz (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Muhammed Deniz'in sabah namazı için camiye gelmediğini fark eden cemaat, evine gitti. Tüm çabalarına rağmen Deniz'den alamayanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Deniz'in adresine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren sağlık görevlileri, hareketsiz yatan Deniz'i alıp, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan ve sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Deniz yaşamını yitirdi. Muhammed Deniz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Adaklı Mahallesi'ne götürüldü.



İtfaiye, Adaklı, Nizip, Güncel

Kaynak: DHA

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