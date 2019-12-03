Haberler » Güncel » Sobadan zehirlenen mustafa, toprağa verildi - Haber

Sobadan zehirlenen mustafa, toprağa verildi

Sobadan zehirlenen Mustafa, toprağa verildiAnkara'nın Beypazarı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mustafa Kutay Güner (11) toprağa verildi.

03.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:29
Sobadan zehirlenen Mustafa, toprağa verildi
'nın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mustafa Kutay Güner (11) toprağa verildi.
Hasan Hüseyin Tiflik'in, Hamzalar Mahallesi'nde tek katlı evinde, ev kadını Suzan Güner, oğlu Mustafa ve dedesi Himmet Yaman, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah uyandığında durumu fark eden Suzan Güner, vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından oğlu ve dedesiyle birlikte Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kutay Güner, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Suzan Güner ile Himmet Yaman ise ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Evde başka bir odada bulunan Hasan Hüseyin Tiflik ise gazdan etkilenmedi.
ARKADAŞLARI MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI
Mustafa Kutay Güner için Karaköy mahallesindeki camide tören düzenlendi. Cenaze törenine Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Mustafa Kutay Güner'in babası Recep Güner, yakınları, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Cenaze namazı önce baba Recep Güner, taziyeleri kabul etti. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Kutay Güner'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Okul arkadaşları Mustafa Kutay'ın mezarına çiçek bıraktı. Bu arada anne Suzan Güner ile dede Himmet Yaman'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Sobadan zehirlenen mustafa, toprağa verildi

Hasan Huseyin, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:21 Yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'de eğitime ara verildi - Haber
17:20 Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber
17:16 Fatsa'da "Engelliler Günü" kutlaması - Haber
17:16 Toroslar Belediye Meclisi, 'Engelliler Günü'ne işaret diliyle dikkat çekti - Haber
17:15 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:22:16