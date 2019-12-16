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Sobadan zehirlenen Ramazan'ın sınıfında hüzün

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ramazan Çöklü'nün (13) sırasına çiçek koyan sınıf arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu.

16.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:14Sobadan zehirlenen Ramazan'ın sınıfında hüzün

KIRŞEHİR'in ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ramazan Çöklü'nün (13) sırasına çiçek koyan sınıf arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu.

İlçeye bağlı Sarıuşağı Mahallesi'nde cumartesi günü tek katlı müstakil evde akrabaları Ramazan Çöklü ile oturan Türk (21) ile Süleyman Türk (20)  kardeşlerden alamayan yakınları, öğle saatlerinde evi kontrol etti. Eve giren yakınları, Hanife ve Süleyman Türk ile Ramazan Çöklü'yü, baygın buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin  karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından Hanife ve Süleyman Türk ile Ramazan Çöklü, Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişiden Ramazan Çöklü, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. İki kardeşin tedavisi sürüyor.

Olayın ardından hastane morgundan alınan Ramazan Çöklü'nün cenazesi toprağa verildi.

SINIF ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit Bayram Kara Ortakulu'nda 7'nci sınıfta okuyan Ramazan Çöklü için sınıfında tören yapıldı. Ramazan'ın sırasına çiçekler koyan sınıf arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu. Ramazan Çöklü'nün sınıf öğretmeni Uğur Kılınç, öğrencisinin acı olayda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Olayı duyunca çok üzüldük. Ramazan sevdiğimiz bir öğrencimizdi. Allah rahmet eylesin" dedi.



Hanife, Kaman, Güncel

Kaynak: DHA

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