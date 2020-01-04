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Sobadan zehirlenen yaşlı adam 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan yaşlı adam 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

04.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:25 Sobadan zehirlenen yaşlı adam 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
'nın ilçesinde eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan yaşlı adam 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

22 2019 Pazar günü Akgün Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Dombaylı (61) ve Yaşariye Dombaylı çiftini hareketsiz halde buluna damatları Sadık Yılmaz'ın bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaşlı çift Kula Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Salihli'de özel bir hastaneye sevk edilen Halil İbrahim Dombaylı'nın 13 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

İki çocuk üç torun sahibi olan Halil İbrahim Dombaylı'nın cenazesi, Kula, Selendi ve çevre ilçelerden gelen sevenlerinin yanı sıra Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan personelin katılımıyla Gidişler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kula Ebedi Mekanı'na defnedildi.

Öte yandan eşini kaybeden Yaşariye Dombaylı'nın ise tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Sadık Yılmaz, Aralık, Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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