Sobanın kurulum ve kullanımındaki püf noktalar hayati önem taşıyor

Kış mevsiminin gelmesi ile kullanılmaya başlanan sobaların, özellikle kurulum ve kullanımındaki bazı önemli noktalar sobanın kullanılırken zehirlenme gibi bazı olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.Havaların soğuması ile birlikte ev ve iş yerlerini ısıtmak için kullanılan doğal gaz ve soba kullanımı başladı. Doğal gazın yaygınlaşmasından dolayı soba kullanımı zamanla azalmaya başlasa da yine doğal gazın ulaşmadığı bölgelerde ısınmanın tek çaresi soba kullanımı olarak ön plana çıkıyor. Günümüzde kullanımı gitgide azalan soba, kullananlara ısınma dışında özlenen ayrıcalıklarda sunuyor. Geçmişte soba kullanımının yoğun olmasından dolayı her hanede yapılan ve özellikle şu an doğal gaz kullananların özlediği ve yapmak istediği sobada patates pişirmek, kestane kavurmak, ekmek ısıtmak gibi geleneksel uygulamalar soba kullananlar tarafından hala yapılıyor."YÜZDE 70, YÜZDE 80 DÜŞÜŞÜMÜZ VAR" Konya 'da 30 yıldır soba ürünleri satan Mehmet Avgören, soba alım ve satımlarının 1 ay önce çok iyi olduğunu ancak şimdi satışlarda azalma olduğu söyledi. Doğal gazdan dolayı soba kullanımında düşüş olduğunu belirten Avgören, "Şehir merkezlerinde hatta kenar mahallerine bile doğal gaz girmek üzeredir. Hemen hemen yüzde 70, yüzde 80 düşüşümüz var. Yine şükür köylerimiz, ufak çapta kenar mahallelerimizdeki müstakil evlerimiz var. Elhamdülillah onlardan dolayı ayaktayız" dedi.Baca temizliğine çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Avgören, "Baca derken gazeteyi alarak bacanın tıkalı olup, olmadığını gazeteyi yakıp külünü çekiyor mu? Çekmiyor mu? Eğer külünü çekmiyorsa bacamız tıkalı. Belli uzmanlarımız var. Onların temizlemesi lazım. Baca seviyesi yüksek olacak. Yüksek olmadığı zaman maalesef bacamız geri basma olayı yapabilir. Baca seviyesi ne kadar yüksek olursa çekişte o kadar güzel olur. İçerisinde gazeteyi yaktığımız zaman külünü çekiyorsa bacamız demek ki temizdir" şeklinde konuştu."BORUMUZDA UZUNLAMASINA OLAN BOŞLUĞU ALMAMIZ LAZIM"Soba kurulumu hakkında bilgi veren Avgören, soba kurulumunun ilk hamlesinde borunun sıkı oturtulması ve boru boşluğunun olmaması gerektiğini belirtti. Avgören, "İkinci boruyu taktığımız zaman yine aynı şekilde boşluk olmayacak. Diğer taraftan bacaya giden mesafemizde gerekirse kelepçe, zincir ve ya telle sabitlememiz lazım. Borumuzda uzunlamasına olan boşluğu almamız lazım. Borumuzdaki boşluğu almazsak Allah esirgesin borular yıkılabilir, her şey olabilir. Kovamızı ızgaramızın içine yerleştirdik. Kovamızda belli bir seviye kömür, belli bir seviye odunumuzu yaktık. Sobamız yandıktan sonra elimizden geldiği kadar sobanın baca ile irtibatının kesilmemesi lazım" diye konuştu."YATMADAN ÖNCE SOBAYA KÖMÜR ATMAYIN"Uyumadan önce yapılan bir yanlıştan bahseden Mehmet Avgören, "Akşam yatmadan önce kovayı dolduruyorlar. Soba yanıyor, yandıktan sonra üzerine kömür ilave ediyorlar. Çok yanlış bir şey. Şurada yanan sobamız. Kömürümüz içerisinde az kaldı. Torbayla tutuyoruz üzerine kömür koyuyoruz. Ne yaptık? Alttaki ateşi kül ettik. Bu seferde yansın diyoruz. Kısıyoruz. Sabaha kadar evin içi kalorifer gibi olsun. Bu seferde ne yapıyor? Allah esirgesin haberimiz olmadan, uykumuzun arasında dumanlanma ve Allah esirgesin zehirlenme olayı oluyor. En güzeli kömürümüz bitti. Çöpe döküyoruz. Yeniden yakıyoruz, rüzgarlı havalarda elimizden geldiği kadar soba yakmamaya dikkat etmemiz lazım" dedi."RAHATLIK BAKIMINDAN KALORİFERİ TERCİH ETTİK"Doğal gaz kullanıcısı olan Esat Pirinçci de, "Doğalgaz yaygınlaştığı için soba kullanmıyoruz şu anda. Ama bağ, bahçe evlerinde kullanıyoruz. Doğal gaz daha iktisatlı rakamsal boyut olarak, evlere doğal gaz girdiği için kaloriferli sistem daha kullanışlı" şeklinde konuştu.Soba kullanıcısı olan 76 yaşındaki Mevlüt Çetin, güğümlerin içine su koyarak sobada kaynattıklarını, patatesi ve ekmeği soba fırınında pişirerek istifade ettiklerini söyledi. Çetin, rahatlık bakımından kaloriferi tercih ettiğini ancak şu an için kalorifer olmadığı için mecburen sobayı kullandıklarını kaydetti.(Furkan Berk Yaşar - Mustafa Uslu/İHA)