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Sobaya uyuşturucu atan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin bir barakaya gerçekleştirdiği operasyon sırasında yanan soba içine uyuşturucu maddeyi atıp imha etmeye çalışırken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:04Sobaya uyuşturucu atan şüpheli tutuklandı
'da polisin bir barakaya gerçekleştirdiği operasyon sırasında yanan soba içine uyuşturucu maddeyi atıp imha etmeye çalışırken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Palu ilçesinde bir barakada uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine barakaya operasyon yapıldı. Operasyon sırasında içeride bulunan şahısların R.K. yanan soba içerisine poşet attığını gören polis su dökerek ateşi söndürdü. Soba içinde bir kısmı yanmış vaziyette esrar ele geçirildi. Bölgede narkotik köpeğiyle arama yapan polis 1 poşet içerisinde ve bahçe kısmında toprağa saksı içinde gömülmüş esrar daha ele geçirdi. Toplamda 2 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda şüpheliler R.K. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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