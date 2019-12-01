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Sobayı tinerle yakmak isterken yanan işçinin görüntüleri güvenlik kamerasında

Uşak'ta tinerle soba yakmaya çalışırken tüm vücudu alev alan işçi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

01.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:00Sobayı tinerle yakmak isterken yanan işçinin görüntüleri güvenlik kamerasında
'ta tinerle soba yakmaya çalışırken tüm vücudu alev alan işçi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre Uşak Bir Eylül Sanayi Sitesi'nde bir metal doğrama atölyesindeki sobayı tinerle yakmak isteyen Fatih 'ın (36) elbiseleri aniden alev aldı.
Gündoğan'ın üzerindeki alevler, yardım çığlıklarını duyan diğer işçiler tarafından söndürüldü. Vücudunda yüzde 70 yanık oluşan Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gündoğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, vücudu alevler içinde bulunan Fatih Gündoğan'ın atölyeden çıkış anı, atölyeye dönmesi, yeniden dışarı çıkması ve bir işçinin damacana ile alevleri söndürmesi yer alıyor.

Gündoğan, İşçi, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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