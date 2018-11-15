Sobayı yakarken halıya düşen ateş evi küle çevirdi
BURSA - Bursa
'da evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki adam, soba yakmak isterken halıya düşürdüğü ateş sebebiyle evi yaktı. Çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı adam kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın, merkez Osmangazi
ilçesi Demirkapı Mahallesi 12. Bayır Sokakta müstakil bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde tek başına yaşayan İsmail Balaban(80), sabah erken saatlerde uyandığında sobayı yakmak istedi. Bir anlık dalgınlıkla halıya ateş düşürdü. Düşen ateş kısa sürede halıyı tutuştururken oda alevlere teslim oldu. Durumu fark eden komşuları İsmail Balaban'ı ikametten çıkardı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
yangınla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa
15 Kasım 2018 Perşembe 10:42