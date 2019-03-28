Sobe'den Aa'ya Ziyaret

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Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı temsilcileri, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ve vakıf temsilcileri, AA Konya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Ahmet Kayır ve AA personeline, vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Başkan Ak, otizm tanısı alan çocukların eğitim, rehabilitasyon ve terapi konusundaki gereksinimlerini dünya standartlarında karşılamak için oluşturulan SOBE Vakfı'nın otizm konusunda model kurum olmayı amaçladığını söyledi.Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin desteğiyle, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırma gayretinde olduklarını belirten Ak, kurumlar arası işbirliği ve sağlıklı iletişim yoluyla, daha fazla otizmli bireyin hayatına dokunmayı hedeflediklerini kaydetti.Konya Bölge Müdürü Kayır da ziyaretleri dolayısıyla Vakıf heyetine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.