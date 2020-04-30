Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Söbüçimen Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Söbüçimen Yaylası'nda yer yer 8 metreyi bulan karla kaplı yollar, ekipler tarafından yazın yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açılmaya çalışılıyor.

30.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:26
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Söbüçimen Yaylası'nda yer yer 8 metreyi bulan karla kaplı yollar, ekipler tarafından yazın yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açılmaya çalışılıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 kişilik ekibin Toros Dağları'nın eteklerindeki Söbüçimen Yaylası grup yollarında iş makineleriyle karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekim ayından mayısa kadar yaklaşık 7 ay karla kaplı olan 30 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdüren kırsal hizmet ekipleri, yolun 15 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı.
Özellikle hayvancılıkla uğraşanların yazın mera olarak kullandığı 26 yaylayı birleştiren grup yolunun, yörüklerin göç zamanına yetiştirileceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Çakallar Mahalle Muhtarı Memiş Şahin, yol açma çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim yaylalarımız burası. Toroslara çıkıyoruz. Bizim mahallemiz yörük köyü ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bir an önce yaylaya çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Manavgat Karakaya Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ali Göktaş ise belediye yetkililerine ve ekiplere teşekkür ederek, "300-400 koyunum ve kuzum var. Yaylaya mayıs içinde geliyorum, eylül gibi dönüyorum. Burada peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz, hayvanlarımızı otlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Söbüçimen Yaylası’nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Toros Dağları, Gündoğmuş, Antalya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Haberler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
İstanbul’da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Haberler››Güncel››Söbüçimen Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Almanya, korona önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor - Haber 20:36: Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım - Haber 20:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlarla konuştu - Haber 20:30: Erzurum'da polisin Kovid-19 mesaisi sürüyor - Haber 20:30: Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerin kaldırıma masa sandalye koyması yasaklandı - Haber 19:31: Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı - Haber 19:14: Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:08: Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı - Haberler 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor