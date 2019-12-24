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SOCAR AQS, Bakü'de sondaj okulu açtı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS tarafından, Bakü'de petrol ve doğal gaz alanlarında eğitimlerin verileceği sondaj okulu açıldı.

24.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:04 SOCAR AQS, Bakü'de sondaj okulu açtı
Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS tarafından, 'de petrol ve doğal gaz alanlarında eğitimlerin verileceği sondaj okulu açıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu alanda Hazar bölgesinde tek olan sondaj okulunda, sektöre ilişkin birçok konuda eğitim verilecek.
Hazar bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin personelleri ve üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği eğitimlerde, son model sondaj simülatörleri kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, hidrokarbon sektöründeki çalışanların bu alanda eğitim almasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bölgede petrol ve doğal gaz sektöründe rekabet ortamının yaratılmasına katkı sağlayacağız. Umarım, bu eğitim kurumuyla beraber Azerbaycan'ın dünyadaki sondaj faaliyetleri de tanınır hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Bakü, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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