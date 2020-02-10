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SOCAR AQS, Türkiye'de saha tesisi açıyor

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS, Tuz Gölü Yeraltı Gaz Depolama Projesi için Türkiye'deki ilk tam donanımlı ve modern saha tesisi merkezinin açıldığını duyurdu.

10.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:38SOCAR AQS, Türkiye'de saha tesisi açıyor
Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS, Tuz Gölü Yeraltı Gaz Depolama Projesi için 'deki ilk tam donanımlı ve modern saha tesisi merkezinin açıldığını duyurdu.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre tesis, müşterilerine birinci sınıf sondaj ve tamamlama hizmeti sunmak için tam donanımlı ofis binası, yaşam alanı, kapalı depo, çimento karıştırma alanı, sondaj ve çamur sıvıları tesisini içeriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuz Gölü Proje Müdürü Silvio Bresciani, Türkiye'nin enerji güvenliğine katkıda bulunmalarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Saha tesisimizi Tuz Gölü bölgesinde kurarak hem operasyonlarımızın etkinliğini destekliyor, hem de saha ekibimiz ve alt yüklenicilerimiz için iyi bir çalışma ortamı ve öğrenme merkezi yaratıyoruz." ifadesini kullandı.
Öte yandan projenin başlangıcından itibaren şirket, 5 ana sondaj kulesinin mobilize işlemlerini tamamladı
Tuz Gölü Yeraltı Gaz Depolama Projesi, 4,4 milyar metreküp yer altı gaz depolama kapasitesi oluşturmak için tuz kubbesine açılacak 40 kuyudan oluşacak.

Azerbaycan, Tuz Gölü, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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