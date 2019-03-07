Socar ile Total Stratejik İşbirliği" Görüşmeleri Yapıyor

Azerbaycan
'ın milli petrol şirketi SOCAR, rafineri yatırımının ardından akaryakıtta dağıtım ve perakende sektörüne yöneldi.
Bu amaçla Demirören Grubu
'nun sahibi olduğu TOTAL'le "stratejik işbirliği" görüşmeleri yapıyor. Habertürk
'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, kaynaklar hisselerin bir bölümünün satın alınmasının da değerlendirildiğini belirtti.
Akaryakıt sektöründe çıtayı yükseğe koyan SOCAR'ın, Demirören Grubu'nun kontrolünde bulunan TOTAL'le akaryakıt dağıtım ve bayilik ağında "işbirliği" görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
Güvenilir kaynaklar, görüşmelerin henüz çok yeni olduğunu belirterek, "Bu işbirliği değişik biçimler alabilir. Hisselerden bir bölümünün satın alınması da bu alternatiflerden biri olarak öne çıkabilir" dedi.
SOCAR, kısa süre önce Alman EWE'den Bursa
ve Kayseri
doğalgaz dağıtım şirketlerini satın aldı. Bu şirketlerin devri için izin ve onay süreçleri devam ediyor.
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Azerbaycan, Demirören Grubu, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com