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SOCAR ilk çeyrekte 1,9 milyon ton petrol üretti

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın yılın ilk çeyreğinde petrol üretimi 1,9 milyon ton, doğal gaz üretimi 1,8 milyar metreküp oldu.

15.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:40
SOCAR ilk çeyrekte 1,9 milyon ton petrol üretti
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın yılın ilk çeyreğinde petrol üretimi 1,9 milyon ton, doğal gaz üretimi 1,8 milyar metreküp oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde ülkenin doğal gaz üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 10 milyar metreküpe ulaştı. Söz konusu dönemde, petrol üretimi ise 9,3 milyon ton oldu.
SOCAR tarafından işletilen sahalardan üretimde bazı yükselişler görülse de ülkenin ortalama petrol üretimindeki gözetimli düşüş 2020'nin ilk çeyreğinde de devam etti.
Söz konusu dönemde, şirketin kendi işlettiği sahalardan petrol üretimi 1,9 milyon ton, doğal gaz üretimi 1,8 milyar metreküp olarak hesaplanırken, ham petrol ihracatı 5,4 milyon ton ve gaz ihracatı 3,5 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Gaz tüketimi ise 4,1 milyar metreküple, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.
Yılın ilk çeyreğinde, şirketin petrol ve petrokimya ürünleri ihracatı da 534 bin tona ulaştı. Bu dönemde, yaklaşık 94 bin ton metanol ve 43 bin ton üre ihraç edildi. SOCAR Polymer de, 49 bin tondan fazla polimer ürünü üretti ve bu üretimin yaklaşık yüzde 89'u ihraç edildi.
Açıklamaya göre, SOCAR'ın ilk çeyrek üretim verilerinde ana farkedilir değişiklik, şirketin yerli rafinerilere daha fazla petrol ve doğal gaz yönlendirmesi oldu. Bu nedenle, ihracat daha çok kimyasal ürünler şeklinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Ekonomi
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