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SOCAR'ın yeni yatırımı için ilk kazma 2021'de vurulacak

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafinerinin Genel Müdürü Mesut İlter, SOCAR'ın Türkiye'de yapacağı yeni petrokimya yatırımı için ilk kazmayı 2020 sonu 2021 başı gibi vurmayı düşündüklerini ve tesisi 2024 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
SOCAR'ın yeni yatırımı için ilk kazma 2021'de vurulacak
SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafinerinin Genel Müdürü Mesut İlter, SOCAR'ın Türkiye'de yapacağı yeni petrokimya yatırımı için ilk kazmayı 2020 sonu 2021 başı gibi vurmayı düşündüklerini ve tesisi 2024 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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