Socgen 12 aylık dönemde brent petrolün 62-75 dolar, altın fiyatının ise 1.400 dolar olmasını bekliyor.
ICE'de Brent petrolünün varil fiyatının 3. çeyrekte 70 dolar olacağını öngören Societe Generale, gelecek 12 ayda fiyatın 62-75 dolar bandında dalgalanacağını tahmin etti.
Societe Generale, Batı Teksas petrolünün ise 3. çeyrekte 64 dolar/varil seviyesinden işlem görmesini ve gelecek 12 ayda 55-69 dolar/varil aralığında dalgalanmasını bekliyor.
Societe Generale, gelecek 6 ve 12 ay için ortalama altın ve gümüş fiyatı beklentilerini ortaya koydu.
Altında ortalama fiyatın önümüzdeki 6 ayda 1.350 dolar/ons olacağını öngören Societe Generale, 12 ay için ortalama fiyat tahminini ise 1.400 dolar/ons olarak ortaya koydu.
Gümüşte ortalama fiyatın önümüzdeki 6 ayda 16,5 dolar/ons olacağını öngören Societe Generale, 12 ay için ortalama fiyat tahmininin ise 17,0 dolar/ons olduğunu vurguladı.
The post SocGen: "Gelecek 12 ayda petrol fiyatı 62-75 dolar bandında olacak"
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Kaynak: Enerjienstitusu.com