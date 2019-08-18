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Soçi'de sel felaketi

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan tatil şehri Soçi'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

18.08.2019 11:24 Soçi'de sel felaketi
Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan tatil şehri Soçi'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

Karadeniz'e kıyısı olması nedeniyle Rusya'nın en çok tercih edilen tatil şehri Soçi'de dün öğleden sonra başlayan sağanak yağışlar sele neden oldu. Kent merkezinde etkili olan selde birçok ev ve iş yerini su bastı. Araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, bazı araçlar sular altında kaldı. Yağışların aniden bastırması nedeniyle müdahale gecikirken, birçok kişi selden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Psou Nehri'nin de taşması ile tatil kasabası Adler sular altında kaldı. Plajların bulunduğu Adler'de olimpiyat parkı, oteller ve tüm plajlar sular altında kaldı. Yaz döneminde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentteki plajlar yerle bir olurken, turistler Rusya'da yaşadıkları şehirlere geri dönmeye başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaşanan sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada şuana kadar ölü ve yaralının bulunmadığını, yağışların aralıklarla devam ettiğini ve kentte su tahliye çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. - SOÇİ

Karadeniz, Rusya, Soçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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