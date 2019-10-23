Soçi Mutabakatı İngiliz basınında geniş yer buldu: Türkiye hemen hemen istediği herşeyi aldı

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Soçi'de varılan mutabakata sayfalarında geniş yer ayırdı. Financial Times'a göre "Putin, Suriye konusunda Erdoğan'ı etkileyerek yönlendirmeye çalışıyor". Times ise haberinde "Barış Pınarı Harekatı, 2 haftadan kısa bir süre içinde tamamlandı, Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti" diyor.

Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin geçen hafta ABD ile varılan anlaşmadaki 120 kilometrelik güvenli bölgedeki durumun korunmasına ancak Suriye ve Rusya askerlerinin sınırın geri kalanındaki bölgelerde 30 kilometre derinliğe kadar girerek YPG'nin bölgeden çekilmesini sağlamasına karar vermişlerdi.

Bu görevin 150 saat içinde, Salı günü Türkiye saati ile 18.00'e kadar tamamlanması öngörülüyor.

Ardından Rusya ve Türkiye ordularının, sınırın 10 kilometre güneyine kadar inecek ortak devriyesi başlayacak.

FINANCIAL TIMES: PUTİN, ERDOĞAN'I ETKİLİYOR

Financial Times'taki haberin başlığı, "Putin, Suriye konusunda Erdoğan'ı etkileyerek yönlendirmeye çalışıyor".

Gazeteye göre Erdoğan ile Putin arasında dün Soçi'de yapılan görüşme, Rusya'nın "önemli bir güç simsarı" olarak Suriye'de ne kadar hayati bir rol oynadığını gözler önüne serdi.

Liderlerin, Türk ve Rus ordularının Kürt militanların geri çekilmelerini denetlemek için Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye gezmelerinde anlaştıklarını vurgulayan Financial Times, "Varılan mutabakat ile esasında, Türkiye'nin ABD'yle geçen hafta vardığı anlaşmayla ilan edilen 5 günlük ateşkes uzatılmış oldu" diyor.

Gazete, Rusya lideri Putin'in, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunu etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştığını belirtiyor.

TIMES: TÜRKİYE HEMEN HEMEN İSTEDİĞİ HERŞEYİ ALDI

Times'taki haberin başlığı ise "Rusya ve Türkiye, Suriye'deki 'güvenli bölge'de ortak devriye için anlaştı".

Gazete, anlaşmanın, Rusya'nın bölgedeki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdiği kanısında.

Times'taki haberde vurgulanan bir diğer nokta da, Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik taahhütlerini yeniden dile getirmeleri.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Sayın Erdoğan, varılan anlaşmayı Türkiye'de bir zafer olarak lanse edecektir. Artık Türkiye'nin güney sınırında, Rojava'da, Kürtlerin liderliğindeki devlete benzer bir oluşum yok. En azından askeri açıdan durum bunu gösteriyor. Barış Pınarı Harekatı, 2 haftadan kısa bir süre içinde tamamlandı, Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti. Sayın Erdoğan şimdiden kendisini önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında ulusa hitaben zafer konuşması yapacak şekilde konumlandırdı."

Times başyazısında ise "Batı diplomasisindeki kargaşa, Putin'in güçlenmesine imkan verdi" diyor. Gazeteye göre Trump yönetiminin Kürtleri yüzüstü bırakması, Putin'e, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimini sürdürmesini sağlama fırsatı tanıdı.

Başyazıdan bazı satırlar şöyle:

"Soçi'deki zirve, Türkiye'nin işgalinin sonunu simgeleyebiliir. Ancak bölge ve dünya için bunun bedeli ağır olacak. Varılan mutabakat Esad'ı güçlendirecek, Rusya'nın da küresel bir diplomatik ve askeri güç olarak yeniden güçlenmesinin tasdiki anlamına gelecek."

DAILY TELEGRAPH: RUSYA, SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNDA HIZLA ABD'NİN YERİNİ ALDI

Daily Telegraph'daki haberin başlığı, "Türkiye ve Rusya, Suriye'deki askeri harekatı durduracak şekilde anlaştı".

Gazeteye göre Soçi'deki görüşmeler, Rusya'nın, Suriye'nin kuzeydoğusunda en fazla siyasi ağırlığı olan güç olarak hızla ABD'nin yerini aldığını gösteriyor.

Daily Telegraph, Erdoğan ve Putin arasında varılan mutabakatla Kürtlerin Kobani ve Tel Rıfat'tan da çekileceklerini belirtiyor, Türkiye'nin 1 yıldan uzun süredir bunu talep ettiğine dikkat çekiyor.

GUARDIAN: ANKARA, MOSKOVA'NIN ŞAM'I İKNA ETMESİNDEN MEMNUN

Guardian'daki haberin başlığı ise "Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin Kürtlere saldırısının durmasını sağlayacak bir tampon bölge oluşturulmasında anlaştı".

Gazetedeki haberden bazı satırlar şöyle:

"Ankara, Moskova'nın Şam'ı, Kürtlerin yerine Suriye'nin kuzeydoğusunda daha fazla alanı kontrole ikna etmesinden memnun olacaktır. Moskova'nın bunun karşılığında Türk heyetinden, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceği konusunda güvence aldığı anlaşılıyor."

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi dün Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.