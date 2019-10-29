Soçi Mutabakatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen süre doldu

YPG'li teröristlerin Fırat'ın doğusundaki sınır hattından 30 kilometre güneye inmesini, Fırat'ın batısındaki Menbiç ve Tel Rıfat'tan ise tamamen çekilmelerini taahhüt altına alan anlaşma için 150 saat 18.00'de doldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor. ABD'nin de 'çıkardık' diye beyanları açık. ABD askeri ataşesini Genelkurmay'a davet edip, 'Bunun izahı nedir?' diye sorduk" dedi. Bu açıklamadan sonra konuşan Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Şoygu, çekilmenin tamamlandığını açıkladı.

RUSYA: ÇEKİLME TAMAMLANDI

Rusya Federasyonu ile varılan güvenli bölge mutabakatında geri sayım sürerken Rusya'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili açıklama geldi. Rusya yaptığı açıklamada "Çekilme tamamlandı" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ÇEKİLME HENÜZ TAMAMLANMADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Çekilenler de var. Rejim ve Rusya bunu teyit ediyor. Henüz tamamını çekildiğini söylemek mümkün değil. Askerlerimiz arasında temas var. Rusya'dan askeri heyet geliyor." Açıklamasının ardından, o heyet Ankara'ya geldi.

AKAR: TERÖRİSTLERİN BÖLGEDE KALDIĞI GÖZÜKÜYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın mensuplarıyla görüştü. Sohbet sırasında gündeme ilişkin soruları da cevaplayan Bakan Akar, terör örgütü PKK/YPG'nin harekat bölgesinden çekilmediğini söyledi. Akar ayrıca, ABD askeri ataşesini Genelkurmay'a davet edip bu durumu sorduklarını ve izahat istediklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın sonucunda önce ABD ile 120 saat ardından da Rusya ile 150 saat olmak üzere iki anlaşmaya vardı.

Anlaşmalara göre Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü YPG unsurları Türkiye'nin sınırlarını çizdiği güvenli bölgeden çıkarak ülkenin güneyine doğru çekilecekti.

ABD ile varılan ilk mutabakata göre YPG'li teröristlere ait yüzden fazla araç güvenli bölgeyi terk etmişti ancak Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin terk etmesi gerekn bölgeden Türkiye'ye doğru 120 saat içinde 47 ihlal atışı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.