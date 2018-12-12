Soçi Mutabakatı Türkiye'nin Desteğiyle Ayakta Duruyor"

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:02



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:02

MUMAMMED ŞEYH YUSUF/ADHAM KAKO - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri, Türkiye'ni girişimiyle İdlib'deki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının yine Türkiye'nin desteğiyle ayakta durduğunu belirtti.MYK Başkanı Hariri, AA muhabirinin Suriye krizinin siyasi çözüme ilişkin sorularını yanıtladı.Hariri, Suriye'de 8. yılına giren iç savaşın son bulması için yürütülen görüşmelerden henüz sonuç elde edilemediklerini ifade ederek "Anayasa komitesinin oluşturulmasındaki başarısızlığın temel sebebi Rusya'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) rolünü ve sponsorluğunu ortadan kaldırmaya çalışmasıdır." dedi.Nasır Hariri, "Rusya, rejim ve destekçileri, BM'nin siyasi çözümdeki rolünü karalamaya çalışıyor. Böylece rejimin çatısı altında bir diyaloğa giderek ulusal bir uzlaşıyı hedefliyor ve rejimin işlediği suçları örtbas etmek istiyor." diye konuştu.Hariri, Rusya'nın anayasa çalışmalarında rejim ve muhaliflerin yanı sıra yer alacak BM'nin aday listesine onay vermediğini belirterek "Anayasa komitesinin şu ana kadar oluşturulmamasının sebebi Moskova'dır." değerlendirmesinde bulundu."Astana toplantıları Cenevre görüşmelerine alternatif değil"MYK Başkanı Hariri, muhaliflerin BM çatısı altındaki siyasi çözümde ısrarcı olduklarını vurguladı.ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin geçen haftaki "Artık Astana'nın fişini çekme vakti" değerlendirmesine ilişkin Hariri şunları kaydetti:"Astana toplantıları Cenevre görüşmelerine alternatif değil. Hiç kimse bu toplantıların Cenevre görüşmelerine alternatif olduğunu da söylemedi. Astana toplantıları, Cenevre'deki görüşmelerde yaşanan sorunlara çözüm bulma konusunda destek amaçlı yapılmaktadır."Hariri, BM'nin Suriye özel temsilciliği görevine Norveçli diplomat Geir O. Pedersen'ın atanmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:"BM temsilcilerinin değişmesi önemli değil. Biz yeni gelenle de iyi ilişkiler içerisinde olacağız. ABD ve Rusya arasında anlaşma olmazsa siyasi çözüme kavuşulmaz.""Soçi mutabakatı, Türkiye'nin destekleriyle dimdik ayakta duruyor"Hariri, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'deki ateşkesin korunması için 17 Eylül'de vardıkları Soçi mutabakatının rejim ve destekçilerine baskı için önemli bir araç olduğunu dile getirerek "Söz konusu anlaşma, Rusya, rejim ve İranlıların Suriye topraklarını tümünü askeri operasyonlarla ele geçirmelerinin ve gerçek siyasi çözümden uzaklaşmanın önüne geçmiştir." şeklinde konuştu.Siyasi çözümün sağlanamaması durumunda Soçi mutabakatının geleceğine ilişkin kaygıları olduğunu belirten Hariri şunları kaydetti:"Birkaç gün önce rejim, kontrol ettiği Halep merkezdeki Halidiyye Mahallesi'nde bir oyuna gitti. Orada yaşayan sivilleri göz yaşartıcı ve klor gazıyla hedef alarak muhalifleri suçladı. Rejim bu tür oyunlarla hem sivillerin canını önemsemiyor hem de muhaliflerin bölgelerine operasyon yapmak için bahane üretiyor. Soçi mutabakatı, İdlib'deki sivillerin hayatını koruyan kardeş Türkiye'nin destekleriyle dimdik ayakta duruyor. Türkiye bölgede terör örgütleriyle mücadele ederken aynı zamanda siyasi çözüme destek veriyor.""Türkiye PYD konusundaki tutumunda haklıdır "MYK Başkanı Hariri, terör örgütü YPG/PKK ile ilgili, "Türkiye PYD konusundaki tutumunda haklıdır. PYD, kaba kuvvetle dediğini yaptırmaya çalışan silahlı bir milistir. Katliamlar, işkenceler, sivilleri evlerinden göç ettirme gibi bir sürü hak ihlalleri var." dedi.Hariri, YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde komşu ülkelere tehdit oluşturacak yabancı güçlerin varlığını kabul etmeyeceklerini vurgulayarak YPG/PKK'nın elebaşlarının ABD tarafından desteklendiğinin altını çizdi.