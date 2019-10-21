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Soçi Zirvesi: Türkiye'nin kırmızı çizgileri ve Rusya'nın olası önerileri neler?

22 Ekim'de Soçi'de düzenlenecek Putin-Erdoğan zirvesinden beklentiler nedir? Uzmanlar değerlendiriyor

21.10.2019 17:18Soçi Zirvesi: Türkiye'nin kırmızı çizgileri ve Rusya'nın olası önerileri neler?
Suriye'nin kuzeydoğusunda Ankara ile Washington arasında varılan "koşullu ateşkes" anlaşmasının dolmasına sayılı saatler kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin Türkiye'nin bölgeye dair tavrını nasıl şekillendireceği merak konusu.

Ankara, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması öngörülen 20 mil, yani 32 kilometrelik bir alanda tesis edilecek olan güvenli bölgenin gerisine tamamen çekilmemesi durumunda öngörülen mühletin ardından operasyona başlayacağını kararlı bir şekilde ortaya koydu.
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Vladimir Putin, Türkiye, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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