Societe Generale Kleinwort Hambros'u satmayı planlıyor

– Fransız bankacılık grubu Societe Generale, Birleşik Krallık'taki özel bankacılık iştiraki olan Kleinwort Hambros'u satmayı planlıyor.

Private Banker International'ın (PBI) haberine göre, banka satış işlemi için Rothschild & Co ile çalışarak birkaç potansiyel alıcıyla görüşmelere başladı. Rothschild & Co ve Kleinwort Hambros satış sürecine ilişkin açıklama yapmadı.

Kleinwort Hambros'tan bazı üst düzey yetkililer, banka ve Societe Generale'in iki yıldır süren birleşme işlemlerinin ise son aşamaya kadar geldiğini söylediler.

Kleinwort Hambros CEO'su John Maitland, "Birleşme ile ilgili kalan son işlem olan bilgi teknoloji sistemleri entegrasyonu aşamasındayız" dedi.

Societe Generale'in Kleinwort Benson bankasını Oddo&Cie'den satın alması ardından başlayan Banking Hambros ile birleşme işlemlerinin Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

Birleşmenin tamamlanmasıyla Birleşik Krallık'ta büyük fırsatlar yakalayacaklarını söyleyen Maitland, 2018 yılı sonunda yaklaşık 14 milyar euro varlığa sahip olduklarını belirtti.

Societe Generale, grup içindeki zayıf performans sonrasında pek çok iş kolundan çıkarken, yılın başından bu yana hisse değerinin neredeyse üçte birini kaybetti.

PBI haberinde, Grubun planları arasında iş gücünü yaklaşık 1,600 kişi azaltarak, yıllık giderlerini yıllık 500 milyon euro azaltma olduğu belirtildi.

Societe Generale yılın ilk çeyreğinde, varlık yönetimi sektöründe 225 milyon euro, özel bankacılık sektöründe 113 milyon euro net gelir elde etti. - İstanbul

Kaynak: DHA