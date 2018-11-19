Sodexo'dan Akaryakıt Kampanyası

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:03



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:03

Bu yıl sonuna kadar şirket araçlarının akaryakıt harcamalarını Sodexo Fuel Pass ile yöneten firmalar, 750 TL'ye varan akaryakıt hediyesi kazanma şansını yakalıyor.Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri tarafından sunulan Sodexo Fuel Pass ile firmalar, akaryakıt harcamalarını verimli, kontrollü ve avantajlı şekilde yönetirken aynı zamanda akaryakıt masraflarını azaltacak.Bu yıl sonuna kadar şirket araçlarının akaryakıt harcamalarını Sodexo Fuel Pass ile yöneten firmalar, 750 TL'ye varan akaryakıt hediyesi kazanma şansını yakalıyor. Üstelik şirket içerisinde yer alan araç sayısı kampanyaya katılımı etkilemiyor. İster bir ister bin araçla kampanyadan yararlanmak mümkün.Kampanyaya katılan firmalar yaygın istasyon ağı, kolay takip ve limitleme, ödeme ve kontrol kolaylığı avantajlarına sahip olurken çalışanlar araçlarından inmeden hızlı ve kolayca yakıt alacak ve masraf formu hazırlamak zorunda kalmayacak.Kampanyadan yararlanmak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar Sodexo Fuel Pass sözleşmesi imzalanması ve 3 aylık akaryakıt harcamalarının aşağıda belirtilen tutarlara uygun olması yeterli olacak.