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Sodexo'dan firmalara Kurban Bayramı'na özel Gift Pass Çek fırsatı

Çalışanlarına Kurban Bayramı yardımını Sodexo Gift Pass çekleri ile yapan firmalar, her bin liralık siparişleri için anında 60 lira değerinde Gift Pass Çek kazanıyor.

01.08.2019 10:36 Sodexo'dan firmalara Kurban Bayramı'na özel Gift Pass Çek fırsatı
Çalışanlarına Kurban Bayramı yardımını Sodexo Gift Pass çekleri ile yapan firmalar, her bin liralık siparişleri için anında 60 lira değerinde Gift Pass Çek kazanıyor.

Sodexo açıklamasına göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kullanıcılarına ve müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda çalışanlarına Sodexo Gift Pass çek vermeyi tercih eden firmalar, yüzde 39'a varan vergi avantajı kazanıyor.

Ayrıca çalışanlarına Kurban Bayramı yardımını Sodexo Gift Pass çekleri ile yapan firmalar, her bin liralık siparişleri için anında 60 lira değerinde Gift Pass Çek kazanma şansını yakalıyor.
Çalışanlar ise Sodexo'nun Türkiye geneline yayılmış üye iş yerlerinde, geniş bir ürün yelpazesinde alışveriş yapma özgürlüğü elde ediyor ve ihtiyacına uygun ürünleri tercih ediyor.

Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: AA

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