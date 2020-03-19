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Sodexo kullanıcıları, Sodexo Plus üzerinden yemeklerini temassız teslim alıyor

Sodexo yemek kartı kullanıcıları, bakiyelerini Sodexo Plus üzerinden online yemek siparişi vererek kullanabiliyor, siparişini kapıda ödeme yapmadan temassız teslim alıyor.

19.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:48
Sodexo kullanıcıları, Sodexo Plus üzerinden yemeklerini temassız teslim alıyor
Sodexo yemek kartı kullanıcıları, bakiyelerini Sodexo Plus üzerinden online yemek siparişi vererek kullanabiliyor, siparişini kapıda ödeme yapmadan temassız teslim alıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği dijital çözümlerle çalışanların iş ve özel yaşamlarındaki deneyimini benzersiz kılma vizyonu ile çalışan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, online yemek siparişi platformu Sodexo Plus ile hayatı kolaylaştırıyor.
Sodexo yemek kartı kullanıcıları, www.sodexoplus.com adresi veya Sodexo mobil uygulaması üzerinden yemek kartlarını bir kez tanımlayarak, ister eve ister ofise online yemek siparişi verebiliyor.
Aralarında Burger King, Bereket Döner, Mado , Sampi ve Saray Muhallebicisi gibi zincir restoranların da bulunduğu binlerce üye restorandan online yemek siparişi verilebilen Sodexo Plus sayesinde, sipariş tutarı anında Sodexo kart bakiyesinden düşülerek, siparişler temassız bir şekilde teslim alınıyor.
Sodexo Plus üzerinden online yemek siparişi veren Sodexo'lu çalışanlar, ilk iki siparişlerinde 10'ar TL indirim kazanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Burger King, Saray, Mado, Ekonomi

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