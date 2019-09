Sodexo Plus ile online sipariş dönemi başlıyor

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kullanıcıların paket servis hizmeti sunan anlaşmalı üye restoranlardan online olarak yemek siparişi verebilmesini mümkün kılan Sodexo Plus Dijital Yemek Platformu'nu hayata geçirdi.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo'nun yemek kartı çözümünü kullanan şirketlerin çalışanları, Sodexo Plus mobil uygulaması veya "www.sodexoplus.com" üzerinden yemek kartlarını bir kez tanımlayarak online sipariş verebilecek.

Sipariş tutarının anında kart bakiyesinden düştüğü bu sistem ile yemek siparişleri için kapıda ödeme devri Sodexo kullanıcıları için kapanmış olacak. Çalışanlar ayrıca, Sodexo Plus üzerinden verdikleri ilk siparişlerinde 20 lira indirim alabilecek ve yüzde 10'a varan ek fayda kazanma şansına sahip olacak.

Uygulamayla online yemek siparişi verilebilmesinin yanı sıra Misket programıyla restoran ve online siparişlerde yüzde 10'a varan puan kazanmak da mümkün kılındı.

Bununla birlikte platform üzerinden üye restoran arama, restoranda kartsız mobil ödeme, harcama geçmişi ve bakiye görüntüleme gibi birçok fonksiyondan yararlanma gibi işlemler de yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, Sodexo olarak çalışanların iş ve iş dışı yaşamlarındaki deneyimlerine yönelik benzersiz ve kişiselleşmiş çözümler geliştirme vizyonu ile hareket ettiklerini belirtti.

Sodexo Plus uygulamasının da bu vizyonun bir yansıması olduğunu vurgulayan Özcan, "Uygulama aynı zamanda yemek kartı sektöründe bir ilk. Günümüzde çalışanlar yemek kartlarından çok daha fazlasını bekliyor. Biz de müşterimiz olan firmaların çalışanlarına benzersiz bir yemek deneyimi sunmak ve yemekle ilgili her şeyi parmaklarının ucuna taşıyarak günlük hayatlarında daha çok yer almak için bu uygulamayı geliştirdik. Online sipariş özelliği ile çalışanlar, seçkin Sodexo restoranlarından pratik ve hızlı online yemek siparişi verebilecek, birçok avantajlı tekliften yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Özcan, uygulamayla Sodexo müşterisi olan firmaların verimliliğine katkıda bulunmayı, üye restoranların daha çok müşteriye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak onlara büyüme yolculuklarında destek vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA