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Sodexo Plus uygulamasına "Altın Ödül"

Sodexo, online ödeme ve sipariş alanında hayata geçirdiği "Sodexo Plus" uygulaması ile PSM Awards Altın Ödül'e layık görüldü.

16.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:02Sodexo Plus uygulamasına
Sodexo, online ödeme ve sipariş alanında hayata geçirdiği "Sodexo Plus" uygulaması ile PSM Awards Altın Ödül'e layık görüldü.
Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ödeme Sistemleri Dergisi (PSM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, finans, bilişim, yazılım ve sigorta sektörlerindeki teknoloji odaklı inovatif projelerin ödüllendirildiği PSM Awards'ta "En İyi Online Ödeme" kategorisinde Altın PSM ödülünü kazandı.
"Yılın Yıldızları" konsepti ile gerçekleştirilen ödül töreninde, ödülü Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Geliştirme Direktörü Berna Şamiloğlu Acar teslim aldı.
'nin önde gelen bankaları, fintek şirketleri ve startup'lar tarafından 72 başvurunun yapıldığı ve 36 şirketin finale kaldığı yarışmada, jüri son turda 68 ödüle aday olan 50 projeyi değerlendirdi.
Sodexo'nun yemek kartı çözümünü kullanan şirketlerin çalışanları, Sodexo Plus mobil uygulaması veya www.sodexoplus.com adresi üzerinden yemek kartlarını bir kez tanımlayarak, online olarak dilediği adrese Sodexo'nun yemek siparişi ağında bulunan restoranlardan sipariş verebiliyor.
Sipariş tutarının anında kart bakiyesinden düştüğü bu sistemle birlikte yemek siparişleri için kapıda ödeme devri Sodexo kullanıcıları için sona erdi.
Sektörde bir ilk niteliğinde olan bu uygulama ile online yemek siparişi verilebilmesinin yanı sıra Misket programı ile hem restoranlarda hem de online siparişlerde yüzde 10'a varan puan kazanılabiliyor.
Sodexo Plus üzerinden üye restoran arama, restoranda kartsız mobil ödeme, harcama geçmişi ve bakiye görüntüleme gibi birçok fonksiyondan yararlanılabilecek.

Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

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