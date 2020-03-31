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Sodexo, tüm yemek kartlarını dijital ve ücretsiz sunuyor

Sodexo, müşterilerine fiziksel plastik kart ve kağıt çekler yerine tamamen mobil ve dijital kartlar üreterek hem kullanıcıların hassasiyetlerine yanıt veriyor hem de evden çalışma yaklaşımını benimseyen şirketlere hızlı, pratik ve esnek bir çözüm sunuyor.

31.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:52
Sodexo, tüm yemek kartlarını dijital ve ücretsiz sunuyor
Sodexo, müşterilerine fiziksel plastik kart ve kağıt çekler yerine tamamen mobil ve dijital kartlar üreterek hem kullanıcıların hassasiyetlerine yanıt veriyor hem de evden çalışma yaklaşımını benimseyen şirketlere hızlı, pratik ve esnek bir çözüm sunuyor.
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin açıklamasına göre, şirket, değişen iş süreçleri doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçları öngörerek mevcut altyapısını değiştiriyor ve geliştirdiği dijital uygulamalar ile müşterilerinin ve kullanıcılarının yemek kartına ilişkin deneyiminde yeni bir sayfa açıyor.
Şirketin sunduğu mobil kart ve mobil ödeme uygulamaları ödeme işlemlerini çok daha hızlı, güvenli ve temassız yapma imkanı sunarken, fiziki kart bağlılığına da son veriyor.
Firmalardan ya da çalışanlardan gelen tüm yeni kart taleplerini sektörde bir ilk olan Mobil Kart ile karşılamaya başlayan Sodexo, evden çalışan personeli olan şirketler için hızlı ve yenilikçi bir çözüm sunuyor.
Son dönemde sağlık için alınan önlemlerden biri olan evden çalışmayı destekleyen Sodexo, fiziki kart dağıtım ve lojistik süreçlerini ortadan kaldırarak evden çalışanların anında yemek harcaması yapabilmesine olanak tanıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan Mobil Kart ile Sodexo'nun süpermarket ağında harcama yapmak da mümkün oluyor.
Sodexo kullanıcıları, online ödeme yaparak www.sodexoplus.com adresinden yemek siparişi verebilirken, kapıda ya da üye iş yerlerinde temassız, mobil ödeme yapabiliyor. Mobil ödeme yapabilmek için Sodexo uygulamasını indirmek ve kart numarası ile kayıt oluşturmak yeterli olacak.
"Önceliğimiz müşterilerimizin ve üye iş yerlerimizin sağlığı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, müşterilerinin, kullanıcılarının ve üye iş yerlerinin güvenliğinin ve sağlığının birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.
Özcan, "Bu öncelikten hareketle, tüm altyapımızı çok hızlı bir şekilde tamamen dijitale geçirerek bu dönemde fiziki plastik kart ve çek üretimini durdurduk, bunun yerine mobil kart uygulamasına geçtik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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