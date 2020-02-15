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SODİGEM'den lise öğrencilerine eğitim

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (SODİGEM) lise öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları sürüyor.

15.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:34SODİGEM'den lise öğrencilerine eğitim
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (SODİGEM) lise öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları sürüyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın bir projesi olarak kurulan SODİGEM, toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor.

SODİGEM Bilim Kurulu, Eskişehir merkezi ve ilçelerindeki liselerde "Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik" eğitimlerini sürdürüyor.

Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesini ziyaret eden SODİGEM Bilim Kurulunun, öğrencilere "Sosyal Medyada Etik ve Mahremiyet", "Tehlikeli Dijital Oyunlar", "Dijital Güvenlik" konularında eğitim verdi. Uzmanlar, sosyal medyadaki tehlikeleri anlattı.

Anadolu Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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