SODİGEM'den "Sosyal medya ve dijital oyunlar" paneli

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı , teknolojik gelişmelerin günlük hayata yansımalarına ilişkin, "Yemek yaparken sosyal medya kullanan anneler çıktı. Babalar kendi hemşehri derneklerinde 'kim ne söylemiş' diye takip eder oldular. Ama asıl tehlike çocuklarımız için geliyor. Çünkü bu cep telefonu 'hayır' demeyen bir makine. Şarjı varsa her şeye 'evet' diyor. Korkunç bir ortam." değerlendirmesinde bulundu.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından Tokat Valiliği iş birliği ile "Sosyal medya ve dijital oyunlar paneli" düzenlendi.Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panele, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve davetliler katıldı.Tokat Valisi Balcı panelin açılışında yaptığı konuşmada, devletin asıl sahibinin halk ve onun geleceğini inşa eden çocuklar olduğunu belirtti.Çocukları korumak için "Sosyal medya ve dijital oyunlar" panelinin düzenlendiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:"Dijital dediğimiz dünya farklı bir dünya. Artık geldiğimiz nokta; nanoteknoloji, uzay bilimi. Yani teknoloji başta olmak üzere her şey farklı. Çocuklarımızı korumamız lazım. Çocuklarımızın müthiş bir öğrenme potansiyeli var. Belki kendi benliklerinin de dışına çıkabilecekler. Biz memleketimizi ve milletimizin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların her alanda yetişmelerini istiyoruz. Dünya çocuklarıyla rekabet edebilmelerini, göğsümüzü kabartmalarını, gözlerimizi yaşartmalarını istiyoruz. Onların başarılı olmalarını çok istiyoruz. Bugün gerçekleşen panelin asıl gayesi bu.""Çocuklarımızı bekleyen tehlike cep telefonları"Çomaklı da gerçek dünyada insanların konuştuğu dil ile sanal dünyadaki dil arasında çok büyük farklar olduğunu bildirdi.Cep telefonlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkati çeken Çomaklı, "Çocuklarımızı bekleyen tehlike bu telefon. Belli yaşlardakileri artık alışkanlıklarından vazgeçiremiyorsunuz. Onlar artık sosyal medya bağımlısı oldular. Yaşlılar da oldu. Yemek yaparken sosyal medya kullanan anneler çıktı. Babalar kendi hemşehri derneklerinde 'kim ne söylemiş' diye takip eder oldular. Ama asıl tehlike çocuklarımız için geliyor. Çünkü bu cep telefonu 'hayır' demeyen bir makine. Şarjı varsa her şeye 'evet' diyor. Korkunç bir ortam. Bunu değerlendirirken avantajları ve dezavantajları ile değerlendirmek gerekiyor." görüşünü paylaştı."FETÖ, ev sohbetlerini dijital ortama taşıdı"Dijital dünyadaki ilk terör örgütünün FETÖ olduğunu ifade eden Çomaklı, şöyle devam etti:"FETÖ, ev sohbetlerini dijital ortama taşıyorlar şu anda. Büyük trol hesapları var. Merkezini tespit ettik. Kriminal saat belirliyorlar, saat 20.00 ile 23.00 arasında paylaşım yapıyorlar. Mesela yerel seçimlerde sonuçları, etkileyip etkilemediğini bilmiyoruz. Ama yerel seçimlerde prova yaptılar, 'acaba hasımlık, düşmanlık oluşturabilir miyiz' diye. Bizler seçim kültürü olan bir milletiz. Ama bilmiyorum farkında mısınız, seçimde büyük bir hasımlık meydana geldi, psikolojik bir hava esti. Seçimi kaybeden de kazanan da tokalaşır, bir sonraki seçimlere hazırlanır. Kırgınlıkları unutulur, ama bu örgüte biz dijital dünyada rastladık. Bunun gibi birçok bulgumuz var, sadece FETÖ'cülerin dijital dünyada yer edinmesi değil. Bu konuda raporlarımızı hazırladık çalışma yapıyoruz."Prof. Dr. Çomaklı, "FETÖ'cülerin sosyal medya fenomenlerinin hesaplarını dadandığını" belirterek, "Biz onların dijital alandaki pozisyonlarını da gördük. Birer hiçler. Sizin üzerinizde de çok fazla etki oluşturmalarına izin vermeyin. Hürriyeti tatmış bir milletiz biz." değerlendirmesinde bulundu.Panelde, "Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar", "Tehlikeli Dijital Oyunlar" ve "Dijital Oyunlar, Sosyal Medya ve Çocuk- Ergen Psikolojisi" konuları ele alındı.