Haberler » Güncel » SODİGEM eğitimlerine devam ediyor - Haber

SODİGEM eğitimlerine devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile liselere yönelik olarak gerçekleştirilen 'Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik' eğitimleri devam ediyor.

20.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:19 SODİGEM eğitimlerine devam ediyor
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile liselere yönelik olarak gerçekleştirilen 'Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik' eğitimleri devam ediyor.

SODİGEM'in, Eskişehir merkezinde ve ilçelerdeki liselerde gerçekleştirmeyi planladığı eğitimlerin dördüncü durağı, Eskişehir Anadolu Lisesi oldu. Eğitimde, Sosyal Medya Hukuku, Sosyal Medyada Estetik Algısı ve Dijital Güvenlik konularında eğitim verildi. Öğrenci ve öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği eğitime katılan öğrencilere; kitap, kitapçık ve broşürler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:02   AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi - Haber
16:02   İdil'de şehitler için mevlit okutuldu - Haber
15:58   Aşkale'de 'Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları' konferansı düzenlendi - Haber
15:58   Bilecik'ten Doğu Türkistan'daki zulümlere tepki - Haber
15:58   İnegöl Belediyesi'nden 7 milyonluk araç yatırımı - Haber
15:44   Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
20.12.2019 16:04:38