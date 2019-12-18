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SODİGEM Müdürü Eraslan: "Terör örgütlerinin dijital dünyadaki ayak izlerini takip ediyoruz"

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, özellikle PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin dijital dünyadaki ayak izlerini takip ettiklerini bildirdi.

18.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:58SODİGEM Müdürü Eraslan:
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, özellikle PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin dijital dünyadaki ayak izlerini takip ettiklerini bildirdi.
Eraslan, Safranbolu Kaymakamlığı ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından "Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneline katılmak için geldiği Safranbolu'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital dünyanın geliştikçe terör örgütlerinin ilgisini çeken bir özellik kazandığını söyledi.
Dijital dünyadaki sosyal paylaşım siteleri ve oyunların terör örgütlerine eleman sağlama gibi özellikler geliştirdiğini savunan Eraslan, terör örgütlerinin dijital oyunlar aracılığıyla mesaj da verdiğini kaydetti.
Eraslan, terör örgütlerinin verdiği mesajlarla kendi örgütsel ilişkilerini sürdürebildiğini ifade ederek, "Bunu yapan örgütlerin başında FETÖ geliyor. Dijital dünya neredeyse bir hibrit terör aracı ve zemini halinde. Bu yüzden devletin kolluk güçlerinin çok dikkatli izlemesi gereken bir özellik taşıyor. Biz de özellikle PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin dijital dünyadaki ayak izlerini takip ediyoruz. Ağ analizlerini belirliyoruz ve devletimize bu konuda yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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