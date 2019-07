SODİGEM yaptığı çalışmalar ile adını duyurmayı başardı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açılan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), kurulduğu günden bu yana çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın destekleri ile sosyal medyanın doğru kullanımı ve dijital dünyanın beraberinde getirdiği tehlikeler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kuruldu. Merkez, yaptığı dikkat çeken çalışmalar ile adını kısa sürede hem Eskişehir'de hem de Türkiye'de duyurmayı başardı



Sertifika programları açılacak



SODİGEM'den yapılan açıklamada, merkezin görev ve sorumluluklarından "Dijital dünyanın beraberinde getirdiği kriminal yapı ve uygulamaların neler olduğu, bunlarla mücadele yollarının belirlenmesi ve geliştirilmesi SODİGEM'in ana görevlerindendir. Siber güvenlik, kişisel verilerin korunması ve dijital dünyada oluşan her türlü tehlikeye karşı kamuoyunu bilgilendirmek merkezin diğer temel görevleri arasındadır. Ayrıca merkez bünyesinde verilecek eğitimler ile örgün-yaygın eğitimde yer alan her kademedeki öğrencilere sosyal medya ve dijital güvenlik konusunda etkili kullanım davranışları merkez tarafından kazandırılacaktır. Merkezimiz tarafından açılacak sertifika programları ile öğrencilerimiz ve ilgili kişilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. SODİGEM bünyesinde, sosyal medya uzmanlığı, sosyal medya pazarlaması, dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanlığı ve sosyal medya yönetimi konularında kursların açılması planlanmaktadır" şeklinde bahsedildi.



Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Kütüphanesi ve Sosyal Medya Araştırma Laboratuvarı kurulacak



Merkezden yapılan açıklamada, SODİGEM bünyesinde sosyal medya ve dijital güvenlik ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü içeren bir kütüphane ve sosyal medya araştırma laboratuvarı kurulacağı bilgisi verildi. SODİGEM tarafından yapılacak konferans, panel, seminer, atölye çalışması, sertifika programı ve çıkarılması planlanan kitaplar, raporlar, eğitici broşürler ve infografikler ile toplumun geneline sosyal medyanın etkili kullanımı anlatılacak. Bu kapsamda SODİGEM, ilk etkinliğini "Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar Paneli" ile gerçekleştirdi. Panelde katılımcı akademisyenler tarafından, 600'ün üzerinde öğretmene, sosyal ağlar ve dijital oyunlar konusunda bilgiler paylaşıldı.



Bunun yanı sıra şu ana kadar SODİGEM tarafından, "Ailelere Yaz Tatilinde Dijital Dünya Uyarıları", "Sosyal Medyanın Yaş Almış Bireyler İçin Avantajları ve Dezavantajları" ve "Ebeveynler İçin Tehlikeli Dijital Oyunlar Bilgilendirme Kitapçığı" konularında infografik ve broşürler hazırlandı.



Ailelere yaz tatilinde dijital dünya uyarıları yapıldı



"Ailelere Yaz Tatilinde Dijital Dünya Uyarıları" içeriğinde, yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocuk ve gençlerin dijital dünyada geçirdikleri sürenin arttığı ve buna ilişkin ailelerin yapmaları gerekenler konusunda uyarılar yer alıyor. "Sosyal Medyanın Yaş Almış Bireyler İçin Avantajları ve Dezavantajları" içeriğinde ise, dijital dünyanın yaş almış bireyler için kullanımı ve yaşanabilecek tehlikelere karşı uyarılar yer alıyor.



Ebeveynler için tehlikeli dijital oyunlar bilgilendirme kitapçığı hazırlandı



Merkez tarafından hazırlanan "Ebeveynler İçin Tehlikeli Dijital Oyunlar Bilgilendirme Kitapçığı" içeriğinde ise dijital oyunların neler olduğu, hangi oyunun hangi yaş aralıkları için uygun ya da sakıncalı olduğu ile tehlikeli dijital oyunlar hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.



FETÖ ve sosyal medya konusunda önemli çalışma



SODİGEM tarafından hazırlanmakta olan bir diğer içerikte ise, "FETÖ ve Sosyal Medya" konusu yer alıyor. Bu içerikte, FETÖ ve sosyal medyanın ilişkisi, terör örgütü mensuplarının sosyal medyada oluşturdukları algı yöntemleri, örnekler ile yer alacak.



Merkezin hazırlamakta olduğu bir diğer çalışmada ise, "Sosyal Medya Kullanımını Bırakmak Mümkün Mü?" başlığı altında dijital detoks konusu ele alınacak. Günün her saati, hayatın her alanında olan dijital dünyadan uzaklaşmak mümkün mü, dijital detoks nasıl yapılır, avantaj ve dezavantajları nelerdir konusunda bilgiler, örnekleri ile yer alacak.



Ekim ayında Blockchain sempozyumu düzenlenecek



SODİGEM tarafından, son dönemde dijital dünyada önemli yer alan Blockchain konusunda da bilgilendirici faaliyetler yapılacak. 2019 yılı ekim ayında Blockchain ile ilgili sempozyum düzenlenecek. Ayrıca konuya ilişkin panel ve bilgilendirici kitapçıklar da hazırlanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA