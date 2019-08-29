Soen son albümü 'lotus'la Volkswagen Arena'da

Martin Lopez, Joel Ekelöf, Stefan Stenberg ve Cody Ford'dan oluşan progresif metal grubu Soen, yeni albümleri "Lotus"un Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Soen'in ön grubu olarak, İtalyan gitarist, prodüktör ve şarkı yazarının Marco Barusso'nun projesi The Price ve Helsinki çıkışlı rock ve metal grubu Wheel, 3 Eylül Salı Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşuyor.

İlk albümleri Cognitive'i 2012'de yayımlayan Soen, bu albümleriyle büyük ilgi gördü ve müzik çevrelerinden birçok olumlu eleştiri aldı. Ardından, 2014'te "Tellurian" ve sonrasında da "Lykaia" albümleri ile adını çok daha geniş kitlelere duyurmayı başaran Soen, kısa sürede progresif metalin günümüzdeki önemli temsilcilerinden birine dönüşmeyi başardı.

Opeth, Death ve Testament gibi önemli gruplarda çalmış grup üyeleri teknikleriyle de övgü topluyor.

Başarılı çalışmalarıyla büyük ses getiren Soen, dördüncü albümü olma niteliği taşıyan "Lotus"u 1 Şubat'ta dinleyicisiyle paylaştı. Soen'in imza niteliğindeki gitar motiflerinin üzerine kurulu kendine özgü sound'uyla "Lotus", bugünün karanlığını sorgularken içinde kaçış ve umut barından anları bir araya getiriyor.