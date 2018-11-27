Şofben Kurbanı Üniversiteli Genç Kız, Toprağa Verildi

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde girdiği duşta şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Alara Kocabaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

BANYOYA GİRDİĞİNDE KIZININ YERDE YATTIĞINI GÖRDÜ

Olay merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'ndeki apartmanda önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Duş almak için banyoya giren Akın Dilek çiftinin tek çocuğu Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alara Kocabaş, tüpgazlı şofbenden sızan gaz nedeniyle yere yığıldı. Uzun süre banyodan çıkmayan Kocabaş'ı merak eden annesi Dilek Kocabaş (48), banyoya girdiğinde kızının yerde yattığını gördü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alara Kocabaş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Alara Kocabaş'ın cenazesi ailesi tarafından alındı. Hamitler Mezarlığı'nda bulunan camiide ikindi namazının ardından yapılan cenaze törenine genç kızın okul arkadaşları, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Akın ve anne Dilek Kocabaş tabutun başında taziyeleri kabul etti. Genç kız, Hamitler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.