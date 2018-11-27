27 Kasım 2018, 17:48
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Şofben Kurbanı Üniversiteli Genç Kız, Toprağa Verildi

Bursa'da, girdiği duşta şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Alara Kocabaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde girdiği duşta şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Alara Kocabaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

BANYOYA GİRDİĞİNDE KIZININ YERDE YATTIĞINI GÖRDÜ

Olay merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'ndeki apartmanda önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Duş almak için banyoya giren Akın Dilek çiftinin tek çocuğu Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alara Kocabaş, tüpgazlı şofbenden sızan gaz nedeniyle yere yığıldı. Uzun süre banyodan çıkmayan Kocabaş'ı merak eden annesi Dilek Kocabaş (48), banyoya girdiğinde kızının yerde yattığını gördü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alara Kocabaş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Alara Kocabaş'ın cenazesi ailesi tarafından alındı. Hamitler Mezarlığı'nda bulunan camiide ikindi namazının ardından yapılan cenaze törenine genç kızın okul arkadaşları, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Akın ve anne Dilek Kocabaş tabutun başında taziyeleri kabul etti. Genç kız, Hamitler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Genç,Bursa,Kocabaş
27 Kasım 2018 Salı 17:48



YORUMLAR (13)
VATANDAŞ RIZA: gaz sızıntısından dolayı daha ne canlar gidecek bunun önlemini niye almazlar anlamış değilim gaz alarmı zorunlu niye tutulmuyor yazık değilmi gencecik canlara. .
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MAKİNE: Banyoda sofben cok tehlikeli. . Gaz idaresi buna izin vermemeli ve sofben kullanilacaksa mutlaka mutfakta olmali, ama banyoda asla olmamali. . Insan hayati bu kadar ucuz degildir. . Yazik. . :-( Cok üzüldüm ve diger yandan da kizginim. . .
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BEY: hangi devirde yasiyoruz, bu mu modern Türkiye? Nasil hala bölye seyler olabiliyor? Devlet birsey yapmasi gerek artik! Allah rahmet eylesin. . . .
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MEHMET: yil 2018 ve halen yok sopaymis yok gaz sizintisi yok elektrik kacagi. ihmalkarligin sonucu. devlet milletten aldigi vergiyle millete alarm diye bisey dagitsin abone yapilirken zaten yuz mislini milletten aliyor.
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ABC: cenabı hak mekanını cennet eylesin ailesinin başı sağolsun çok büyük acı allahım kimseye böyle acılar yaşatmasın
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