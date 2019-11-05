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Şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen Ömer Söğüt (24), yaşamını yitirdi.

05.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:22Şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen Ömer Söğüt (24), yaşamını yitirdi.

Olay, geçen pazar günü Gürçeşme Mahallesi 3641 Sokak'ta meydana geldi. Babasıyla birlikte yaşayan Ömer Söğüt, evde duş almak için banyoya girdi. Oğlunun uzun süre banyodan çıkmaması üzerine baba Hacı Mehmet Söğüt, banyoya girdi. Oğlunu yerde hareketsiz şekilde bulan baba, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin öldüğü belirlendi. İlk incelemede şofbenden sızan gazdan zehirlendiği tahmin edilen Söğüt'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsisi tamamlanan Söğüt, Buca Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Konak, İzmir, Söğüt, Güncel

Kaynak: DHA

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