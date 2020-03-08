Sofiane Feghouli'den 100. maçında 1 gol, 1 asist
Sivasspor maçıyla birlikte Galatasaray'da 100. resmi müsabakasına çıkan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
08.03.2020 21:11 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:16
Sivasspor maçıyla birlikte Galatasaray 'da 100. resmi müsabakasına çıkan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Feghouli ligdeki gol sayısını da 5'e çıkarmış oldu.
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofaine Feghouli, sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı. Feghouli, Sivas karşısında 1 gol, 1 de asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu ligdeki 5. golünü kaydederken, 2. asistini de yapmış oldu. Cezayirli futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 gol, 2 asisti bulunuyor.
Sofiane Feghouli Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er kez de TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofaine Feghouli, sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı. Feghouli, Sivas karşısında 1 gol, 1 de asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu ligdeki 5. golünü kaydederken, 2. asistini de yapmış oldu. Cezayirli futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 gol, 2 asisti bulunuyor.
Sofiane Feghouli Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er kez de TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sofiane Feghouli'den 100. maçında 1 gol, 1 asist
Etiketler : Sofiane Feghouli, Galatasaray, Sivasspor, Spor
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